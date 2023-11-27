Швейцарія хоче провести найбільш бюджетні Олімпійські ігри в історії

Швейцарія хоче провести першу зимову Олімпіаду, яка поширюватимуться на всю країну, і без зайвих витрат.

Джерело фото: antikor

Швейцарія готується стати місцем проведення перших зимових Олімпійських ігор, які охоплять всю країну. Крім того, вона має на меті подолати історичну опозицію запропонувавши найбільш бюджетні ігри за всю історію, – повідомляє Bloomberg.

Зазвичай зимові Олімпійські ігри відбуваються у конкретному регіоні або місті та приносять великі витрати. Наприклад, зимова Олімпіада 2018 року в Пхьончхані (Південна Корея) обійшлася приблизно в 13 мільярдів доларів. Навіть у 2002 році Солт-Лейк-Сіті на проведення ігор витратив близько 2,2 мільярда доларів.

Проте в п’ятницю спортивні федерації Швейцарії одноголосно проголосували за схвалення місцевої заявки на проведення Ігор 2030 року за суму 1,6 мільярда доларів. Це, враховуючи інфляцію, може зробити ці ігри найбільш бюджетними в історії, а також найбільш прибутковими з моменту отримання прибутку Лос-Анджелесом в 1984 році.

Французький міністр фінансів Бруно Ле Мер висловив бажання зробити Олімпіаду в Парижі 2024 року найбільш бюджетною за останні десятиліття, а країна буде виділяти лише чверть від загальної вартості змагань, що триватимуть 2,5 тижні.

Наразі ентузіазм щодо проведення зимових Ігор 2030 року підвищується, частково завдяки обіцянці зменшення витрат. Також сприяє той факт, що Ігри будуть розподілені по всій країні, будучи першими Олімпійськими, коли жоден округ не понесе фінансового тягаря. Згідно опитування, проведеного у серпні, дві третини громадян Швейцарії підтримують заявку на проведення цих ігор.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.