Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заголовок – не більше восьми слів: які рекомендації з написання текстів зрозумілою мовою дав чиновникам Кабмін

Зокрема Кабмін рекомендував чиновникам зазначати імена у форматі «ім’я та прізвище» без використання ініціалів і писати назву місяця словами, а не цифрами.

Кабмін презентував зміни до закону про нацменшини і про медіа щодо виконання висновку Венеційської комісії і уточнення норм про російську мову

Законопроект Уряду внесений у контексті Висновку Венеційської комісії і, серед іншого, стосується окремого порядку застосування законів про нацменшини і про медіа стосовно російської мови.

Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ після війни, — Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для членства у НАТО Україні погодять список реформ.

В Україні малозначною справою із захисту прав споживача є справа до 17 тисяч євро, а у ЄС – до 5 тисяч євро

У ЄС процедуру розвʼязання дрібних позовів застосовують у разі, коли розмір позовних вимог не перевищує 5000 євро, в Україні ж малозначною є справа про захист прав споживачів на суму менше 17000 євро, - КСУ відзначив дисбаланс.

КСУ дав Верховній Раді півроку для зміни підходу до визначення малозначних справ у ЦПК

У парламенту буде час до травня 2024 року, аби змінити норми Цивільного процесуального кодексу щодо визначення малозначних справ і забезпечення захисту прав споживачів.

  1. У світі

Швейцарія хоче провести найбільш бюджетні Олімпійські ігри в історії

19:20, 27 листопада 2023
Швейцарія хоче провести першу зимову Олімпіаду, яка поширюватимуться на всю країну, і без зайвих витрат.
Швейцарія хоче провести найбільш бюджетні Олімпійські ігри в історії
Джерело фото: antikor
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Швейцарія готується стати місцем проведення перших зимових Олімпійських ігор, які охоплять всю країну. Крім того, вона має на меті подолати історичну опозицію запропонувавши найбільш бюджетні ігри за всю історію, – повідомляє Bloomberg.

Зазвичай зимові Олімпійські ігри відбуваються у конкретному регіоні або місті та приносять великі витрати. Наприклад, зимова Олімпіада 2018 року в Пхьончхані (Південна Корея) обійшлася приблизно в 13 мільярдів доларів. Навіть у 2002 році Солт-Лейк-Сіті на проведення ігор витратив близько 2,2 мільярда доларів.

Проте в п’ятницю спортивні федерації Швейцарії одноголосно проголосували за схвалення місцевої заявки на проведення Ігор 2030 року за суму 1,6 мільярда доларів. Це, враховуючи інфляцію, може зробити ці ігри найбільш бюджетними в історії, а також найбільш прибутковими з моменту отримання прибутку Лос-Анджелесом в 1984 році.

Французький міністр фінансів Бруно Ле Мер висловив бажання зробити Олімпіаду в Парижі 2024 року найбільш бюджетною за останні десятиліття, а країна буде виділяти лише чверть від загальної вартості змагань, що триватимуть 2,5 тижні.

Наразі ентузіазм щодо проведення зимових Ігор 2030 року підвищується, частково завдяки обіцянці зменшення витрат. Також сприяє той факт, що Ігри будуть розподілені по всій країні, будучи першими Олімпійськими, коли жоден округ не понесе фінансового тягаря. Згідно опитування, проведеного у серпні, дві третини громадян Швейцарії підтримують заявку на проведення цих ігор.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду