Швейцария хочет провести самые бюджетные Олимпийские игры в истории

Швейцария хочет провести первую зимнюю Олимпиаду, которая будет распространяться на всю страну, и без лишних затрат.

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Швейцария готовится стать местом проведения первых зимних Олимпийских игр, которые охватят всю страну. Кроме того, она имеет целью преодолеть историческую оппозицию предложив самые бюджетные игры за всю историю, - сообщает Bloomberg.

Обычно зимние Олимпийские игры проходят в конкретном регионе или городе и приносят большие расходы. Например, зимняя Олимпиада 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) обошлась примерно в 13 миллиардов долларов. Даже в 2002 году Солт-Лейк-Сити на проведение игр потратил около 2,2 миллиарда долларов.

Однако в пятницу спортивные федерации Швейцарии единогласно проголосовали за одобрение местной заявки на проведение Игр 2030 года за сумму 1,6 миллиарда долларов. Это, учитывая инфляцию, может сделать эти игры самыми бюджетными в истории, а также самыми прибыльными с момента получения прибыли Лос-Анджелесом в 1984 году.

Французский министр финансов Бруно Ле Мэр выразил желание сделать Олимпиаду в Париже 2024 года самой бюджетной за последние десятилетия, а страна будет выделять лишь четверть от общей стоимости соревнований, которые продлятся 2,5 недели.

Сейчас энтузиазм по поводу проведения зимних Игр 2030 года повышается, частично благодаря обещанию уменьшения расходов. Также способствует тот факт, что Игры будут распределены по всей стране, будучи первыми Олимпийскими, когда ни один округ не понесет финансового бремени. Согласно опросу, проведенному в августе, две трети граждан Швейцарии поддерживают заявку на проведение этих игр.

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