Обеспечил незаконный «референдум» в Херсонской области: будут судить сенатора рф

Он лично организовывал и контролировал незаконный «избирательный процесс» выхода Херсонщины из состава Украины.

Фото: ОГП

Будут судить сенатора совета федераций федерального собрания рф, который обеспечил организацию и проведение псевдореферендума на временно оккупированной Херсонщине. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Находясь на оккупированной Херсонской области, мужчина лично организовывал и контролировал незаконные "выборы" относительно выхода области из состава Украины.

Также обвиняемый совместно с другими сенаторами рф проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между рф и так называемыми "днр" и "лнр".

Ратификация этих договоров дала возможность Путину оправдывать широкомасштабное вторжение в Украину как якобы "вынужденная мера по защите населения" независимых государств "днр" и "лнр".

Также сенатор принял участие в открытом голосовании по ратификации договоров между рф и так называемыми "л/днр", Запорожской областью и Херсонской областью о принятии и образовании в составе рф "новых субъектов".

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