Снігопад, сильний вітер та ожеледиця: негода дісталась до Києва

У понеділок, 27 листопада, Київ перебуває у складних погодних умовах ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки. Про це повідомила пресслужба КМВА.
Наразі триває сильній снігопад, сильний вітер 22 м/с, на дорогах ожеледиця.
Зазначається, що система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення.
- Відключень електроенергії не було;
- аварій на газових мережах не було;
- пасажирський транспорт працює за штатним графіком.
- підготовлені пункти обігріву.
«Загальноосвітні навчальні заклади працюють в змішаному режимі - офлайн та онлайн. Чи відправляти дитину в школу - вирішують батьки», - сказано у повідомленні.
Наразі у столиці рух транспорту ускладнений, у місті працюють майже 500 одиниць спеціальної техніки та та майже 4 500 співробітників.
Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати.
На Одещині внаслідок негоди сталося 37 ДТП.
Крім того, в Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади.
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