Снігопад, сильний вітер та ожеледиця: негода дісталась до Києва

Наразі у столиці рух транспорту ускладнений.

У понеділок, 27 листопада, Київ перебуває у складних погодних умовах ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки. Про це повідомила пресслужба КМВА.

Наразі триває сильній снігопад, сильний вітер 22 м/с, на дорогах ожеледиця.

Зазначається, що система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення.

- Відключень електроенергії не було;

- аварій на газових мережах не було;

- пасажирський транспорт працює за штатним графіком.

- підготовлені пункти обігріву.

«Загальноосвітні навчальні заклади працюють в змішаному режимі - офлайн та онлайн. Чи відправляти дитину в школу - вирішують батьки», - сказано у повідомленні.

Наразі у столиці рух транспорту ускладнений, у місті працюють майже 500 одиниць спеціальної техніки та та майже 4 500 співробітників.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати.

На Одещині внаслідок негоди сталося 37 ДТП.

Крім того, в Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади.

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