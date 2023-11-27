Снегопад, сильный ветер и гололед: непогода добралась до Киева

В настоящее время в столице движение транспорта затруднено.

В понедельник, 27 ноября, Киев находится в сложных погодных условиях ІІ (оранжевого) уровня опасности. Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

В настоящее время сильный снегопад, сильный ветер 22 м/с, на дорогах гололед.

Отмечается, что система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения.

- отключений электроэнергии не было;

- аварий на газовых сетях не было;

- пассажирский транспорт работает по штатному графику.

- подготовлено пункты обогрева.

«Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме – офлайн и онлайн. Отправлять ли ребенка в школу – решают родители», - сказано в сообщении.

Сейчас в столице движение транспорта затруднено, в городе работают около 500 единиц специальной техники и почти 4 500 сотрудников.

Напомним, на трассе Одесса-Киев уже армагедон, водителей столицы призвали не выезжать.

В Одесской области в результате непогоды произошло 37 ДТП.

Кроме того, в Одессе все школы переводят на дистанционку из-за сильных снегопадов.

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