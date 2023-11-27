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  1. Общество

Как правильно очистить автомобиль от снега: советы

23:22, 27 ноября 2023
Для очистки следует использовать щетку, она не царапает лакокрасочное покрытие и позволяет очищать большую площадь.
Как правильно очистить автомобиль от снега: советы
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В Украину пришел циклон со снежными заносами, шквальными ветрами и резким похолоданием. В связи с этим многие автомобили оказываются в сугробах. Чтобы безопасно очистить автомобиль от снега, нужно знать несколько правил.

Отметим, что в первую очередь нужно освободить от снега водительскую дверь. Это поможет быстрее попасть в салон, не занести туда снег, запустить автомобиль, включить обогрев стекла и обогреватель салона.

Затем следует очистить крышу. После этого – боковые окна, капот и багажник. Это убережет от двойной работы по очистке стекла.

Не пренебрегайте очисткой фар и фонарей. Если этого не сделать, снизится видимость указателей поворотов, габаритов и стоп-сигналов, особенно в светлое время суток.

Также следует освободить от снега форсунки омывателя лобового стекла и фар. Если напор жидкости не сможет пробить слой снега, водитель потеряет важную функцию.

Очистка снега в зоне между капотом и лобовым стеклом также необходима: там расположена решетка воздухозаборников салона. Если на них останется снег, салон будет постоянно запотевать.

Лучше счищать снег щеткой, которая не только имеет большую поверхность захвата, но и меньше, чем скребок, вредит лакокрасочному покрытию.

Чистить машину от снега лучше сразу. Даже если не планируете поездку, снег лучше хотя бы смести с окон и крыши – если он подтает и примерзнет, то превратится в лед, тогда его убрать гораздо сложнее.

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