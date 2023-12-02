У МОК заявили, що рішення про участь росіян на Олімпіаді-2024 ще не ухвалено

Виконавча рада МОК ухвалить рішення щодо росіян у найближчі місяці.

Рішення про участь спортсменів із росії в Іграх у Парижі у 2024 році ще не прийнято. Про це повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, передає Inside The Games.

За його словами, спортсмени, ймовірно, зможуть взяти участь у Іграх без прапора та за певних умов.

«Ми вивчимо геополітичну ситуацію та її вплив на спорт... Ми візьмемо до уваги нещодавнє рішення ООН у цій справі, яке закликає до олімпійського перемир'я та підтримує підхід МОК», - сказав він.

Міжнародний олімпійський комітет виступає за участь російських спортсменів, які прямо не підтримували вторгнення в Україну, не служать в армії та готові змагатися під нейтральним прапором.

За словами Баха, залежно від того, що буде почуте на цьому Олімпійському саміті, Виконавча рада МОК ухвалить рішення протягом найближчих місяців, тобто, швидше за все, це відбудеться на засіданні у березні.

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