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  1. В Україні

На Черкащині загинуло 5-місячне немовля через алкогольну інтоксикацію

09:52, 3 грудня 2023
У прокуратурі заявили, що матір дитини допустила факт потрапляння до організму малечі алкоголю, що призвело до виникнення алкогольної інтоксикації.
На Черкащині загинуло 5-місячне немовля через алкогольну інтоксикацію
Фото: freepik.com
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На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно матері 5-місячного немовля за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило її смерть.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 26-річна жителька с. Макіївка, що на Смілянщині, тривалий час не забезпечувала нормальних побутових умов для проживання та догляду своєї дитини.

«А в січні 2023 року жінка, перебуваючи за місцем свого проживання, через недбале ставлення до немовля допустила факт потрапляння до організму малечі алкоголю, що призвело до виникнення алкогольної інтоксикації та стало причиною смерті дитини», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

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