На Філіппінах за півгодини сталися одразу три землетруси

Система попередження про цунамі США повідомила про загрозу цунамі у регіоні.

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2 грудня на Філіппінах сейсмографи зафіксували три землетруси магнітудою від 5.3 до 7.5. Найсильніші підземні поштовхи відчувалися біля острова Мінданао, осередок землетрусу залягав на глибині 63 км, передає Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Після підземних поштовхів магнітудою 7.5 Система попередження про цунамі США повідомила про загрозу цунамі у регіоні.

Середній за силою землетрус магнітудою 6.4 стався трохи далі від берега острівної держави, його осередок залягав на глибині 14 кілометрів. Найслабші поштовхи відчувалися біля острова Мінданао, їх магнітуда становила 5.3, глибина - 41 кілометр.

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