Розгляд справи в апеляційному суді: які є етапи та ключові моменти

Українцям нагадали ключові аспекти розгляду справи в апеляційному суді.

Черкаський апеляційний суд нагадав, які є етапи та ключові моменти щодо розгляду справи в апеляційному суді.

Реєстрація та перевірка скарги:

Апеляційна скарга реєструється у день її надходження до суду апеляційної інстанції та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суд апеляційної інстанції перевіряє, чи відповідає скарга вимогам закону.

Відкриття апеляційного провадження:

Якщо скарга відповідає вимогам закону, суддя апеляційного суду виносить ухвалу про відкриття апеляційного провадження. Питання про відкриття апеляційного провадження у справі вирішується не пізніше п’яти днів з дня надходження апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків.

Підготовка до судового засідання:

1) Суддя-доповідач проводить підготовчі дії та доповідає про них колегії суддів, яка вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій у разі необхідності та призначення справи до розгляду;

2) Визначається дата, час та місце розгляду справи та повідомляються учасникам справи;

3) Суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Судовий розгляд:

Розгляд справ у суді апеляційної інстанції здійснюється в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Суддя-доповідач доповідає зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази. Після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу. Закінчивши з’ясування обставин і перевірку їх доказами, суд апеляційної інстанції надає учасникам справи можливість виступити у судових дебатах. Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати. Суд виходить із нарадчої кімнати та оголошує про прийняття рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.