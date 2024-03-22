Розтрата майна на 56 млн грн: яке рішення прийняла АП ВАКС щодо експосадовців Луцького КХП

АП ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.

У п’ятницю, 22 березня, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ВАКС від 16.03.2023, яким колишнього директора ДП «Луцьке КХП №2» Степана Москвича та ексначальника елеватора Леоніда Тимофіюка визнано винуватими у розтраті майна ПАТ «Аграрний Фонд», а саме 26 тис. тон зерна на загальну суму 56 млн гривень. Про це повідомила пресслужба САП.

Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.

Таким чином, Москвича визнано винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна (а це понад 50 об’єктів нерухомості, корпоративні права 6 юридичних осіб та автомобіль «BMW X5).

Його спільника Тимофіюка теж визнано винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, та з конфіскацією частини належного йому на праві власності майна.

У САП додають, що ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.