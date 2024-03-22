В результате ракетного удара рф локально повреждены газопроводы и обесточены объекты «Нафтогаза»

Есть локальные повреждения газопроводов и обесточивание объектов.

Во время массированной атаки рф по энергосистеме Украины были повреждены объекты группы "Нафтогаз" и ПАО "Центрэнерго".

"У нас есть локальные повреждения газопроводов и обесточивание объектов. Ведутся необходимые работы", - написал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Он уточнил, что сотрудники компании не пострадали. Специалисты "Нафтогаза" уже работают над восстановлением поврежденных газовых сетей, на части обесточенных объектов уже возобновлены поставки электроэнергии.

"Люди не пострадали. На предприятии приступили к восстановительным работам", – сообщила прессслужба компании.

Напомним, что в ночь на 22 марта и утром страна-агрессор рф осуществила масштабную ракетно-дроновую атаку на Украину, запустив более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов. Били по критической инфраструктуре.

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