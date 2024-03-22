Какой штраф предусматривается за неотчетность по рентной плате, – ответ ГНС

За непредставление декларации по рентной плате за специспользование лесных ресурсов предусмотрена ответственность.

Источник фото: dp.tax.gov.ua

Управление налогообложения юридических лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщает об установлении ответственности за нарушение норм Налогового кодекса Украины в период военного положения, в частности относительно рентной платы за специальное использование лесных ресурсов.

Согласно нормам Кодекса, непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности может привести к наложению штрафа в размере 340 гривен за каждое такое нарушение. В случае повторного нарушения этой нормы в течение года, штраф может составлять 1020 гривен за каждое непредставление или несвоевременное представление.

Также предусмотрена ответственность за нарушение правил уплаты (перечисления) денежного обязательства. В частности, задержка уплаты до 30 календарных дней может привести к штрафу в размере 5% от погашенной суммы налогового долга, а задержка более 30 календарных дней - к штрафу в размере 10% от погашенной суммы налогового долга.

Управление также подчеркивает обязанность субъектов лесных отношений направлять контролирующим органам перечень лесопользователей ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Невыполнение этой обязанности может привести к установлению соответствующей ответственности.

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