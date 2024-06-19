На посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті Президента рекомендовані детектив НАБУ та суддя Верховного Суду

Однак Президент Володимир Зеленський досі не призначив попереднього переможця відбору на посаду члена ВРП.

Етична рада 19 червня 2024 року визначила список переможців відбору на вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Згідно з рішенням Етичної ради, найкращими кандидатами на посаду члена ВРП визнані:

ДАВИДЧУК Дмитро Павлович – старший детектив НАБУ

ЖУК Андрій Володимирович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Відповідний список переможців відбору буде направлено Президенту для обрання та призначення члена Вищої ради правосуддя.

Всього на посаду члена ВРП по квоті Президента претендувало 13 кандидатів.

Втім, слід зазначити, що Володимир Зеленський досі не призначив члена ВРП по своїй квоті з числа трьох кандидатів, вже відібраних Етичною радою у минулому році під час попереднього добору на першу вакантну посаду члена ВРП по квоті Президента.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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