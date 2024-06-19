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На Львівщині викрили зловмисників, які розкрадали корисні копалин однієї з шахт

17:30, 19 червня 2024
До складу злочинної групи увійшли перший заступник директора, директор, начальник технологічного комплексу шахти та керівник суб’єкта господарювання.
На Львівщині викрили зловмисників, які розкрадали корисні копалин однієї з шахт
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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи. Їм інкриміновано розтрату чужого майна  та службове підроблення офіційних документів, передає Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що в період січень-лютий організована група реалізувала схему розкрадання державного майна – «вугілля кам’яного» на одній із шахт Львівщини.

До складу групи увійшли головний інженер - перший заступник директора, директор, начальник технологічного комплексу шахти та керівник суб’єкта господарювання.

Згідно розробленого плану між сторонами було укладено договір купівлі-продажу «породи». При складанні  офіційних документів бухгалтерського обліку товариства було вказано недостовірні відомості. Зокрема, занижено реальний об’єм видобутих корисних копалин. В подальшому «вугілля кам’яне» під виглядом «породи», що є значно дешевшою у вартості, продавали підконтрольній членам організованої групи компанії.

Внаслідок цього товариству з видобутку вугільної породи завдано збитків на майже 2,4 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на їх майно, з метою відшкодування заподіяної шкоди.

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