Во Львовской области разоблачили злоумышленников, которые разворовывали полезные ископаемые одной из шахт

В состав преступной группы вошли первый заместитель директора, директор, начальник технологического комплекса шахты и руководитель предприятия.

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Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении четырем участникам организованной группы. Им инкриминирована растрата чужого имущества и служебный подлог официальных документов, передает Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что в период январь-февраль организованная группа реализовала схему хищения государственного имущества – «уголь каменный» на одной из шахт Львовщины.

В состав группы вошли главный инженер – первый заместитель директора, директор, начальник технологического комплекса шахты и руководитель предприятия.

Согласно разработанному плану между сторонами был заключен договор купли-продажи породы. При составлении официальных документов бухгалтерского учета общества были указаны недостоверные сведения. В частности, занижен реальный объем добываемых полезных ископаемых. В дальнейшем «уголь каменный» под видом «породы», значительно дешевле стоимости, продавали подконтрольной членам организованной группы компании.

В результате этого обществу по добыче угольной породы нанесен ущерб почти на 2,4 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер и наложении ареста на их имущество, с целью возмещения причиненного вреда.

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