Подозреваемых в расстреле полицейского в Винницкой области оставили под стражей

Винницкий городской суд продолжил содержание под стражей отца и сына, подозреваемых в убийстве полицейского. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Судьи учли обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, что подозреваемые могут скрыться от следствия, а потому продлили срок содержания под стражей еще на 30 дней.
Мужчин подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Они могут получить пожизненное заключение.
Как писала «Судебно-юридическая газета», в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник был ранен.
Спикер Нацполиции Елена Бережная сообщила, что нападавших на патрульных задержали 21 апреля.
В Министерстве внутренних дел показали видео задержания.
Двум военнослужащим, которым работники ГБР уже сообщили о подозрении в дезертирстве с оружием, совершенном в условиях военного положения, объявили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских.
Нападавшие на правоохранителей в Винницкой области перевозили боеприпасы.
22 апреля Винницкий городской суд избрал меры пресечения подозреваемым.
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