Нападающим на патрульных в Винницкой области объявили о подозрении в дезертирстве

ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве нападающим на патрульных в Винницкой области.

В Государственном бюро расследований поинформировали об объявлении подозрения в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских на Виннитчине. Также ГБР проверяет информацию относительно похищения подозреваемыми взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части.

В Бюро пишут, что по данным следствия, 19 апреля военнослужащие: отец и сын – самовольно покинули военную часть в Одесской области. Они забрали табельный пистолет, который был закреплен за одним из них.

В дальнейшем, около 2 часов ночи 20 апреля в Винницкой области, мужчины стреляли в правоохранителей и скрылись с места происшествия.

Правоохранители задержали их 21 апреля в селе Подольского района Одесщины.

Расследование по ст. 348 (убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа) проводит Национальная полиция Украины.

Сотрудники ДБР сообщили задержанным о подозрении в дезертирстве с оружием, совершенном в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения им в виде заключения под стражу.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. В ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. Позже в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о задержании в Одесской области нападающих на полицейских.

«Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области», - сообщил глава Нацполиции.

Спикер Нацполиции Елена Бережная сообщила, что нападавших на патрульных в Винницкой области задержали 21 апреля. Как только произошло задержание – эту информацию официально сообщили в правоохранительных органах. По ее словам, задержанные планировали сбежать из Украины.

В Министерстве внутренних дел показали видео задержания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.