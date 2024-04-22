Практика судов
  1. В Украине

Нападающим на патрульных в Винницкой области объявили о подозрении в дезертирстве

09:52, 22 апреля 2024
ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве нападающим на патрульных в Винницкой области.
Нападающим на патрульных в Винницкой области объявили о подозрении в дезертирстве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственном бюро расследований поинформировали об объявлении подозрения в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских на Виннитчине. Также ГБР проверяет информацию относительно похищения подозреваемыми взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части.

В Бюро пишут, что по данным следствия, 19 апреля военнослужащие: отец и сын – самовольно покинули военную часть в Одесской области. Они забрали табельный пистолет, который был закреплен за одним из них.

В дальнейшем, около 2 часов ночи 20 апреля в Винницкой области, мужчины стреляли в правоохранителей и скрылись с места происшествия.

Правоохранители задержали их 21 апреля в селе Подольского района Одесщины.

Расследование по ст. 348 (убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа) проводит Национальная полиция Украины.

Сотрудники ДБР сообщили задержанным о подозрении в дезертирстве с оружием, совершенном в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения им в виде заключения под стражу.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. В ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. Позже в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о задержании в Одесской области нападающих на полицейских.

«Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области», - сообщил глава Нацполиции.

Спикер Нацполиции Елена Бережная сообщила, что нападавших на патрульных в Винницкой области задержали 21 апреля. Как только произошло задержание – эту информацию официально сообщили в правоохранительных органах. По ее словам, задержанные планировали сбежать из Украины.

В Министерстве внутренних дел показали видео задержания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья заключил договор с адвокатом о предоставлении правовой помощи, но участник процесса попытался заключить договор с этим же адвокатом

Несколько курьезная попытка создать конфликт интересов зафиксирована в Волынской области.

БП ВС заключила, что пенсионерка, проживающая на территории радиоактивного загрязнения, должна получать в 2,6 раза меньше доплаты к пенсии, потому что минимальная зарплата больше не применяется как расчетная величина

Большая Палата Верховного Суда пересмотрела решение судов по делу о праве пенсионерки, проживающей на территории радиоактивного загрязнения, получать повышение к пенсии.

Военнослужащий получил контузию, отказался форсировать Днепр и получил 5 лет лишения свободы: как суд мотивировал свое решение

Суд указал, что военнослужащий после получения приказа должен отвечать: "Слушаюсь" и выполнять приказ.

Функциональный иммунитет, закрепляя неприкосновенность судьи, не освобождает его от ответственности – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда отменила решение КАС ВС, признавшего незаконным постановление парламента об увольнении судьи КСУ Вячеслава Овчаренко за нарушение присяги.

Попытки оформить на одного человека нескольких занятых уходом за ним и получить отсрочку будут блокироваться с помощью Реестра военнообязанных

Новый закон о мобилизации предусматривает, что с помощью Реестра военнообязанных «Оберег» будет автоматически блокироваться предоставление отсрочки более чем одному ухаживающему за больным лицом или лицом с инвалидностью.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду