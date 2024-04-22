22 апреля – какой сегодня праздник и главные события

В Украине и мире отмечают Международный день Матери-Земли.

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В понедельник, 22 апреля, в Украине и в мире отмечают ряд событий. Так, как пишет «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:

113 день года

253 дня до конца года

восход солнца 05:49

заход солнца 20:03

продолжительность дня 14.15

фаза луны «полная луна»

В Украине и мире отмечают:

Всемирный день селфи Земли – это ежегодное событие, отмечающее красоту и разнообразие нашей планеты.

Международный день Матери-Земли – официально эту дату впервые отпраздновали 22 апреля 2010 года. Инициаторами введения стали участники Генеральной Ассамблеи ООН. Решение о создании Международного дня Матери-Земли прописано в Резолюции от 2009 года.

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