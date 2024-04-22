22 квітня – яке сьогодні свято та головні події

У понеділок, 22 квітня, в Україні та світі відзначають низку подій. Так, як пише «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:
В Україні та світі відзначають:
Всесвітній день селфі Землі – це щорічна подія, яка відзначає красу та різноманітність нашої планети.
Міжнародний день Матері-Землі – офіційно цю дату вперше відсвяткували 22 квітня 2010 року. Ініціаторами впровадження стали учасники Генеральної Асамблеї ООН. Рішення про створення Міжнародного дня Матері-Землі прописане у відповідній Резолюції від 2009 року.
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