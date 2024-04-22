22 квітня – яке сьогодні свято та головні події

В Україні і світі святкують Міжнародний день Матері-Землі.

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У понеділок, 22 квітня, в Україні та світі відзначають низку подій. Так, як пише «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:

113 день року

253 дня до кінця року

схід сонця 05:49

захід сонця 20:03

тривалість дня 14.15

фаза місяця «повний місяць»

В Україні та світі відзначають:

Всесвітній день селфі Землі – це щорічна подія, яка відзначає красу та різноманітність нашої планети.

Міжнародний день Матері-Землі – офіційно цю дату вперше відсвяткували 22 квітня 2010 року. Ініціаторами впровадження стали учасники Генеральної Асамблеї ООН. Рішення про створення Міжнародного дня Матері-Землі прописане у відповідній Резолюції від 2009 року.

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