В ОП відповіли Маску на його стурбованість стратегією виходу з війни

Михайло Подоляк відповів на заяву Маска щодо війни.

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Американський мільярдер Ілон Маск у соцмережі Х висловив стурбованість щодо «стратегії виходу» з війни, водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив що існує лише одна стратегія – виведення військ окупанта з української території, а війну розпочала рф проти України.

«Найбільше мене турбує те, що немає жодної стратегії виходу, просто вічна війна, в якій діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів, на мінних полях», - написав Маск.

Подоляк, коментуючи допис Маска, заявив, що після таких постів світових інфлюенсерів, коли хтось говорить про «відсутність стратегії виходу», «доводиться вкотре дивуватися дефіциту елементарної логіки в сучасному світі».

«Тому що реалістична, об'єктивна "стратегія виходу" кричуще проста. Агресор (рф) беззастережно залишає чужу суверенну територію, і гаряча фаза війни негайно закінчується. Я чудово розумію, що іноді прості істини вкрай важко усвідомити, але все ж таки повторю: агресор (рф), який неспровоковано напав на іншу країну з єдиною метою – окупувати/вбити/захопити, залишає чужу територію, повертає вкрадене, відновлює верховенство міжнародного права.

Що в цьому складного? Яку ще стратегію виходу слід шукати/обговорювати? І чи можна побудувати щось лише на несправедливості?», - відповів Подоляк.

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