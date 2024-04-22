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В ОП ответили Маску на его обеспокоенность стратегией выхода из войны

09:17, 22 апреля 2024
Михаил Подоляк ответил на заявление Маска о войне.
В ОП ответили Маску на его обеспокоенность стратегией выхода из войны
Источник фото: GETTY IMAGES
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Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х выразил обеспокоенность относительно «стратегии выхода» из войны, в то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что существует лишь одна стратегия – вывод войск оккупанта с украинской территории, а войну начала рф против Украины.

«Больше всего меня беспокоит то, что нет никакой стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети погибают в окопах от артиллерии или от пулеметов и снайперов, на минных полях», - написал Маск.

Подоляк, комментируя сообщение Маска, заявил, что после таких постов мировых инфлюэнсеров, когда кто-то говорит об «отсутствии стратегии выхода», «приходится еще раз удивляться дефициту элементарной логики в современном мире».

«Потому что реалистичная, объективная "стратегия выхода" вопиюще проста. Агрессор (рф) безоговорочно покидает чужую суверенную территорию, и горячая фаза войны немедленно заканчивается. Я прекрасно понимаю, что иногда простые истины крайне трудно осознать, но все же повторю: агрессор (рф) неспровоцированно напал на другую страну с единственной целью – оккупировать/убить/захватить, покидает чужую территорию, возвращает украденное, восстанавливает верховенство международного права.

Что в этом сложного? Какую еще стратегию выхода следует искать/обсуждать? И можно ли построить что-нибудь только на несправедливости?», - ответил Подоляк.

 

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