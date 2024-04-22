МВД показало видео из задержания нападающих на двух патрульных на Виннитчине

Решается вопрос об объявлении задержанным лицами о подозрении и избрании мер пресечения.

Источник фото: МВД

Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. В ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. Позже в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о задержании в Одесской области нападающих на полицейских.

«Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области», - сообщил глава Нацполиции.

Спикер Нацполиции Елена Бережная сообщила, что нападавших на патрульных в Винницкой области задержали 21 апреля. Как только произошло задержание – эту информацию официально сообщили в правоохранительных органах. По ее словам, задержанные планировали сбежать из Украины.

«В настоящее время проверяется их причастность к ДРГ, а также причины нападения», - отметила спикер.

В правоохранительных органах отметили, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали автомобиль злоумышленников. В автомобиле были зафиксированы следы крови, которые свидетельствовали о том, что один из нападавших был ранен. Также полицейские изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства.

Решается вопрос об объявлении задержанным лицами о подозрении и избрании мер пресечения.

В Министерстве внутренних дел показали видео задержания.

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