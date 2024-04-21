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Дело об убийстве патрульного: задержанные планировали сбежать за границу, – спикер Нацполиции

16:53, 21 апреля 2024
Задержанные хотели сбежать за границу
Дело об убийстве патрульного: задержанные планировали сбежать за границу, – спикер Нацполиции
Источник фото: МВД
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Спикер Нацполиции Елена Бережная сообщила, что нападавших на патрульных в Винницкой области задержали именно сегодня, 21 апреля. Как только произошло задержание – эту информацию официально сообщили в правоохранительных органах.

По ее словам, задержанные планировали сбежать из Украины.

«Они находились в заброшенном здании, намеревались уехать за границы Украины, покинуть государство», - сказала она.

Бережная сообщила, что причину нападения на полицейских они объяснили тем, что «перевозили боевые гранаты и якобы это стало причиной». Но, как это было на самом деле, это установит следствие, подчеркнула спикер. Также Бережная уточнила, что погибший полицейский успел ранить старшего из нападавших.

«В настоящее время проверяется их причастность к ДРГ, а также причины нападения», - отметила спикер.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. В ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. Позже в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о задержании в Одесской области нападающих на полицейских.

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