Украинцы смогут отправлять посылки в Испанию за 5 дней

В Испании планирует открыться Новая почта.

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Компания "Новая почта" определила Испанию как следующую точку в своем международном расширении, объявляя об открытии своего первого отделения в стране. По информации, появившейся в официальном посте "Новой почты", компания стартует с города Барселона.

Согласно условиям акции, которая будет действовать с 30 апреля 2024 года, на доставку из Украины в Испанию будет действовать скидка в 15%. Представители компании также подтвердили возможность открытия следующего отделения в столице Испании, Мадриде.

Указано, что срок доставки посылок и документов в Испанию составит от 5 дней. Относительно стоимости доставки, она будет зависеть от веса и размера отправления. Например, стоимость доставки для документов и посылок до 1 кг составит 1000 гривен, а для больших грузов весом более 30 кг - 120 гривен за каждый килограмм.

Также было сообщено об установлении таможенных платежей за некоторые товары. Личные и новые вещи, а также книги стоимостью до 45 евро, будут освобождены от таможенных обязанностей. Но за новые вещи с ценниками, технику, включая подержанные телефоны и ноутбуки, будут начислены таможенные платежи после таможенного оформления в Испании.

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