Ирина Верещук опровергла информацию о назначении на должность главы Тернопольской ОВА

Вицепремьер-министр, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала слухи о своем возможном назначении на должность главы Тернопольской ОВА.
«Докладываю:
Во-первых, это ложь.
Во-вторых, я бы на это не согласилась. И мое руководство об этом прекрасно знает», – написала Верещук.
Кроме того, она отметила, что «ни на одну дипломатическую должность тоже не собирается».
Как писала «Судебно-юридическая газета», советник Офиса Президента Михаил Подоляк, говоря о кадровых изменениях в ОП, заявил, что Глава государства хочет получить максимально функциональный аппарат.
Ранее Президент Владимир Зеленский освободил от обязанностей ряд советников.
Перед этим Президент 29 марта подписал четыре указа об увольнении и назначении заместителей руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
Так, уволен заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов, который занимался направлением судебной и правовой реформы. Вместо него назначена заместителем Ирина Мудрая, которая ранее была заместителем министра юстиции.
Также Президент уволил с должности заместителя Алексея Днипрова. Вместо него назначил Елену Ковальскую. Елена Ковальская с 2021 года работала в Офисе Президента на должности руководителя Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики. С 2022 года – руководительница Кабинета Руководителя Офиса Президента.
А 30 марта Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника Президента.
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