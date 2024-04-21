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Ирина Верещук опровергла информацию о назначении на должность главы Тернопольской ОВА

19:59, 21 апреля 2024
Глава Минреинтеграции опровергла слухи о ее возможном назначении главой Тернопольской ОВА.
Ирина Верещук опровергла информацию о назначении на должность главы Тернопольской ОВА
Источник фото: minre.gov.ua
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Вицепремьер-министр, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала слухи о своем возможном назначении на должность главы Тернопольской ОВА.

«Докладываю:

Во-первых, это ложь.

Во-вторых, я бы на это не согласилась. И мое руководство об этом прекрасно знает», – написала Верещук.

Кроме того, она отметила, что «ни на одну дипломатическую должность тоже не собирается».

Как писала «Судебно-юридическая газета», советник Офиса Президента Михаил Подоляк, говоря о кадровых изменениях в ОП, заявил, что Глава государства хочет получить максимально функциональный аппарат.

Ранее Президент Владимир Зеленский освободил от обязанностей ряд советников.

Перед этим Президент 29 марта подписал четыре указа об увольнении и назначении заместителей руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Так, уволен заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов, который занимался направлением судебной и правовой реформы. Вместо него назначена заместителем Ирина Мудрая, которая ранее была заместителем министра юстиции.

Также Президент уволил с должности заместителя Алексея Днипрова. Вместо него назначил Елену Ковальскую. Елена Ковальская с 2021 года работала в Офисе Президента на должности руководителя Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики. С 2022 года – руководительница Кабинета Руководителя Офиса Президента.

А 30 марта Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника Президента.

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