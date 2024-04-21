В Кременчуге из-за длительного недосмотра умерла пожилая женщина: полиция устанавливает виновников

Полиция расследует факт оставления в опасности 80-летней жительницы Кременчуга.

Источник фото: pl.npu.gov.ua

В Кременчуге полиция расследует обстоятельства смерти 80-летней жительницы, которая умерла в результате длительного недосмотра. По данным заместителя начальника Кременчугского районного управления полиции Елены Харченко, происходят следственные действия с целью установления причин этой трагедии. Об этом сообщила полиция Полтавской области.

Медицинские работники получили сообщение об ухудшении состояния пожилой женщины 17 апреля и немедленно сообщили в полицию. Группа, которая борется с домашним насилием, вместе со следственно-оперативной группой установили, что жительница находилась в критическом состоянии из-за отсутствия необходимого ухода со стороны родственников.

Следствие начало досудебное расследование по статьям 135 (заведомое оставление без помощи лица в опасном состоянии) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция акцентирует на том, что уход за пожилыми людьми является серьезной ответственностью, поскольку неосторожность в этом может иметь трагические последствия.

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