У Кременчуці через тривалий недогляд померла літня жінка: поліція встановлює винуватців

Поліція розслідує факт залишення в небезпеці 80-річної мешканки Кременчука.

Джерело фото: pl.npu.gov.ua

У Кременчуці поліція розслідує обставини смерті 80-річної мешканки, яка померла внаслідок тривалого недогляду. За даними заступниці начальника Кременчуцького районного управління поліції Олени Харченко, відбуваються слідчі дії з метою встановлення причин цієї трагедії. Про це повідомила поліція Полтавської області.

Медичні працівники отримали повідомлення про погіршення стану літньої жінки 17 квітня і негайно сповістили поліцію. Група, що бореться з домашнім насильством, разом із слідчо-оперативною групою встановили, що мешканка перебувала у критичному стані через відсутність необхідного догляду з боку родичів.

Слідство розпочало досудове розслідування за статтями 135 (завідоме залишення без допомоги особи в небезпечному стані) та 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція акцентує на тому, що догляд за літніми людьми є серйозною відповідальністю, оскільки необережність у цьому може мати трагічні наслідки.

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