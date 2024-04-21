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В момент нападу на поліцейських на Вінниччині, у автівці правоохоронців знаходився цивільний – поліція

16:16, 21 квітня 2024
Разом з патрульними, в яких стріляли на Вінниччині, був цивільний чоловік.
В момент нападу на поліцейських на Вінниччині, у автівці правоохоронців знаходився цивільний – поліція
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В момент нападу на поліцейських на Вінниччині, який закінчився вбивством патрульного, у автомобілі правоохоронців знаходився цивільний. Його везли на освідування. Про це повідомили речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська у коментарі «Суспільному».

«Цієї ночі поліцейські двічі виїжджали на повідомлення про вчинення домашнього насильства. Вперше склали протокол на правопорушника, але буквально за двадцять хвилин надійшло друге повідомлення. Цей чоловік намагався вчинити бійку з родичами та вчинив непокору працівникам поліції. Тому вони забрали його із собою, щоб повезти на освідування і скласти протокол», — розповіла Заріна Маєвська.

За її словами, дорогою поліцейські помітили автомобіль, який порушив ПДР, та зупинили його, щоб перевірити документи.

Як писала «Судово-юридична газета», вночі в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. В ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців. Згодом у Сухопутних війська ЗС України заявили, що на відео, яке поширюється в ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.

У неділю, 21 квітня, голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання в Одеській області нападників на поліцейських.

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