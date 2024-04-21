Як військовослужбовцю отримати підйомну допомогу: роз’яснення і зразок рапорта

Грошове забезпечення та соціальний захист військовослужбовців є актуальними питаннями, які часто виникають під час служби в ЗСУ. При виконанні своїх обов’язків військовослужбовці можуть зустрітися із ситуаціями, які пов’язані з переїздом на нове місце служби, передислокацією військових підрозділів або зарахуванням на навчання до військового навчального закладу. У Координаційному центрі з надання правової допомоги роз’яснили, чи пропонується грошова допомога у таких випадках.
Що таке підйомна допомога
Підйомна допомога – це грошова допомога, яка виплачується у разі переїзду військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та тих, які проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних Сил України:
Розмір підйомної допомоги
Підйомна допомога виплачується в розмірі:
Коли виникає право на отримання підйомної допомоги для військовослужбовців:
Покроковий порядок отримання підйомної допомоги:
Підйомна допомога військовослужбовцям, у тому числі на членів сім’ї, виплачується не більш як за два переїзди військовослужбовця протягом календарного року, пов’язані з призначенням на посади чи передислокацією військової частини (підрозділу).
Виплата підйомної допомоги на членів сім’ї військовослужбовця
Підйомна допомога виплачується на членів сім’ї військовослужбовця, які на дату їх приїзду на нове місце служби військовослужбовця зазначені в його особовій справі, а саме:
Строки звернення за підйомною допомогою
Виплата підйомної допомоги здійснюється, якщо звернення щодо її отримання надійшли протягом трьох років із дня виникнення права на її отримання.
Зразок рапорта на отримання підйомної допомоги
Командиру в/ч ______
РАПОРТ
Я,_________________________,
(звання, підрозділ, ПІБ)
на підставі порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги затверджений наказом Міністерства оборони України №45 від 05.02.2018 року та у зв’язку із призначенням на посаду не за місцем проживання/зміною місця постійної дислокації військової частини, прошу нарахувати і виплатити мені підйомну допомогу у розмірі місячного грошового забезпечення.
До заяви додаю:
– копію паспорта
«___» ____________ 20__року
_____________________ звання, підпис, ПІБ
______________________
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