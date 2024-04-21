Харків незабаром отримає газотурбінні електростанції

Міжнародні партнери готуються до поставки газотурбіних електростанцій Харкову.

Джерело фото: Telegram / Олег Синєгубов

Міжнародні партнери готуються поставити до Харкова придбані газотурбінні електростанції, які стануть важливим кроком у розв'язанні проблеми з електроенергією в місті. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Спільно з віце-прем'єр-міністром з відновлення Олександром Кубраковим, очільницею профільного комітету ВРУ з регіонального розвитку Оленою Шуляк, а також делегацією послів із Естонії, Данії, Швеції, Франції та представниками ООН, було проведено огляд пошкодженої житлової та енергетичної інфраструктури Харкова. Також обговорювалися підготовка до наступної зими та напрацювання на найближчий час.

Поставка нових газотурбінних електростанцій очікується найближчим часом. Це крок, який допоможе поліпшити ситуацію з енергодефіцитом у Харкові і забезпечити стабільне енергопостачання міста.

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