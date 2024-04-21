Харьков вскоре получит газотурбинные электростанции

Международные партнеры готовятся к поставке газотурбинных электростанций Харькову.

Источник фото: Telegram / Олег Синегубов

Международные партнеры готовятся поставить в Харьков приобретенные газотурбинные электростанции, которые станут важным шагом в решении проблемы с электроэнергией в городе. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

Совместно с вице-премьер-министром по восстановлению Александром Кубраковым, главой профильного комитета ВРУ по региональному развитию Еленой Шуляк, а также делегацией послов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителями ООН, был проведен осмотр поврежденной жилой и энергетической инфраструктуры Харькова. Также обсуждались подготовка к следующей зиме и наработки на ближайшее время.

Поставка новых газотурбинных электростанций ожидается в ближайшее время. Это шаг, который поможет улучшить ситуацию с энергодефицитом в Харькове и обеспечить стабильное энергоснабжение города.

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