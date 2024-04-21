Денис Малюська ответил, почему поддерживает мобилизацию заключенных и при чем здесь тюрьмы, которые могут «лопнуть»

Количество попадающих в учреждения существенно возрастает, а количество самих учреждений уменьшается.

Источник фото: Денис Малюська

По словам Министра юстиции Дениса Малюськи, количество попадающих в тюрьмы существенно растет, а количество (учреждений) уменьшается, и на каком-то этапе можно «лопнуть». Поэтому он поддерживает мобилизацию отдельных категорий осужденных в надежде, что это одновременно поможет смягчить сразу две проблемы. Об этом Министр сказал в эфире телемарафона.

«Мы выигрываем в двух аспектах. Во-первых, у нас появятся военные. Во втором аспекте нам не нужно будет думать о том, как их охранять, кормить, заботиться. Особенно в условиях дефицита ресурсов и в условиях ограниченного количества тюрем. У нас количество, кто попадает в наши учреждения, существенно растет, а количество (учреждений) уменьшается. Мы на каком-то этапе можем «лопнуть», поэтому нам нужно думать о том, как уменьшать количество тех, о ком мы заботимся в наших учреждениях», - отметил министр.

Малюська указал на появление новых категорий преступников, таких как коллаборанты, которых раньше не было. Во-вторых, добавил министр, появились преступления, связанные с военной службой и обращением оружия.

«Поэтому так, количество человек на каждое учреждение в расчете на площадь растет, причем растет существенно. Это большая проблема и ее нужно решать», – сказал Малюська.

Как писала «Судебно-юридическая газета», по словам главы политической партии «Слуга Народа» Елены Шуляк, встать на защиту Родины смогут далеко не все желающие во время добровольной мобилизации осужденных.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации осужденных – будут ли они иметь право уволиться потом с военной службы.

По словам Шуляк, закон о мобилизации осужденных позволит привлечь в ВСУ тысячи человек.

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