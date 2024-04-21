На Полтавщине женщина нашла ритуальный венок и гранату на воротах своего дома: полиция открыла уголовное производство

На Полтавщине полиция открыла уголовное производство по факту угрозы убийством жительнице Лубенской общины.

Жительница села Засулье обнаружила на воротах своего домохозяйства неожиданный "подарок" - ритуальный венок и прикрепленную гранату. Женщина сообщила об этом в полицию 19 апреля около 14:00. Об этом сообщила полиция Полтавской области.

На месте происшествия криминальный эксперт изъял предмет, напоминающий корпус взрывчатки. Правоохранители уже установили лицо, которое, вероятно, связано с этим преступлением, и осуществляют меры для его задержания и привлечения к ответственности.

По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 129 часть 1 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством). Расследование продолжается.

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