На Полтавщині жінка знайшла ритуальний вінок і гранату на воротах свого будинку: поліція відкрила кримінальне провадження

На Полтавщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погрози вбивством мешканці Лубенської громади.

Жителька села Засулля виявила на воротах свого домогосподарства несподіваний "подарунок" - ритуальний вінок та прикріплену гранату. Жінка повідомила про це поліцію 19 квітня близько 14:00. Про це повідомила поліція Полтавської області.

На місці події кримінальний експерт вилучив предмет, що нагадує корпус вибухівки. Правоохоронці вже встановили особу, яка, ймовірно, пов'язана з цим злочином, і здійснюють заходи для її затримання та притягнення до відповідальності.

За цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 129 частина 1 Кримінального кодексу України (Погроза вбивством). Розслідування продовжується.

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