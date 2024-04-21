Tesla знизила ціну повного автопілота на понад 30%: із чим це пов’язано

Раніше послуга помічника водія коштувала 12000 доларів, а зараз її вартість 8000 доларів.

Компанія Tesla знизила ціну на своє програмне забезпечення помічника водія Full Self-Driving (FSD) на понад 30% — до 8000 доларів. Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, раніше така послуга коштувала 12000 доларів.

Зазначається, що клієнти тепер можуть заплатити 8000 доларів за функцію Full Self-Driving (FSD) або підписатися на її використання за 99 доларів на місяць.

Нещодавно Tesla знизила ціну місячної підписки на цю функцію в США до 199 доларів, одночасно надавши кожному клієнту Tesla місячну безкоштовну підписку на програмне забезпечення.

Агентство вказує, що дії компанії повʼязані із наміром Ілона Маска розповсюджувати технологію та отримувати з неї постійний заробіток.

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