Tesla снизила цену полного автопилота более чем на 30%: с чем это связано

Ранее услуга помощника водителя стоила 12000 долларов, а сейчас ее стоимость 8000 долларов.

Компания Tesla снизила цену на свое программное обеспечение помощника водителя Full Self-Driving (FSD) более чем на 30% — до 8000 долларов. Об этом сообщает Reuters.

Как известно, ранее такая услуга обошлась в 12000 долларов.

Клиенты теперь могут заплатить 8000 долларов за функцию Full Self-Driving (FSD) или подписаться на ее использование за 99 долларов в месяц.

Недавно Tesla снизила цену месячной подписки на эту функцию в США до 199 долларов, одновременно предоставив каждому клиенту Tesla месячную бесплатную подписку на программное обеспечение.

Агентство указывает, что действия компании связаны с намерением Илона Маска распространять технологию и получать из нее постоянный заработок.

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