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Расстрел полицейских в Винницкой области — на Одесщине задержали нападающих

15:37, 21 апреля 2024
Двое задержанных – это отец и сын, 52 и 26 лет.
Расстрел полицейских в Винницкой области — на Одесщине задержали нападающих
Источник фото: МВД
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Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о задержании в Одесской области нападающих на полицейских. Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. В ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. Позже в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

К ак отметил Выговский, благодаря слаженной работе оперативных служб было вставлено местонахождение мужчин — они скрывались на территории Одесской области.

«Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области», - сообщил глава Нацполиции.

Полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, успел произвести выстрелы и ранить мужчин.

В данный момент обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

По факту нападения следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины – Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Источник фото: МВД

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