Расстрел полицейских в Винницкой области — на Одесщине задержали нападающих

Двое задержанных – это отец и сын, 52 и 26 лет.

Источник фото: МВД

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о задержании в Одесской области нападающих на полицейских. Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. В ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. Позже в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

К ак отметил Выговский, благодаря слаженной работе оперативных служб было вставлено местонахождение мужчин — они скрывались на территории Одесской области.

«Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области», - сообщил глава Нацполиции.

Полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, успел произвести выстрелы и ранить мужчин.

В данный момент обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

По факту нападения следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины – Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Источник фото: МВД

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.