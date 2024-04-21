Футболистов «Миная» попытались подкупить за $5 тысяч в пользу «Динамо», – СМИ

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо».

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Двух футболистов "Миная" пытались подкупить за 5 тысяч долларов. Во время перенесенного матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги между "Минаем" и "Динамо", который состоялся в среду, 17 апреля, на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве, команда из столицы одержала победу со счетом 3:1. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации журналиста, игроки, которым предлагали "слить" матч киевскому "Динамо" - это Дмитрий Немчанинов и Евгений Скиба. Их заявления уже несколько дней на рассмотрении в комитете по этике и честной игре УАФ. В своих объяснениях они указывают, что на них вышел человек, который представился дословно: "Сергей, который ведет стримы с Милевским" (очевидно речь идет о друге экс-игрока "Динамо" Артема Милевского Сергея Третьяка).

Это было сразу после матча "Миная" с "Оболонью". После него закарпатцы еще оставались в столице, ведь через несколько дней их тут же ждал перенесенный матч с "Динамо". И вот перед ним этот человек, который назвался Сергеем, отдельно встретился с Немчаниновым и Скибой. Поводом для разговора стало якобы предложение поучаствовать в эфире на Twitch. Но уже в ходе самой беседы каждому было предложено 5 тысяч долларов за проигрыш "Динамо".

Отмечается, что оба футболиста отказались, хотя их убеждали, что с остальными игроками уже проведены разговоры и все согласились. О ситуации футболисты рассказали руководству, в клубе провели расследование и совместно решили обращаться к футбольному правосудию - в УАФ, в комитет честной игры.

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