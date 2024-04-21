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Футболістів «Минаю» спробували підкупити за $5 тисяч на користь «Динамо», – ЗМІ

18:07, 21 квітня 2024
Гра закінчилася з рахунком 3:1 на користь «Динамо».
Футболістів «Минаю» спробували підкупити за $5 тисяч на користь «Динамо», – ЗМІ
Джерело фото: 5 Канал
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Двох футболістів «Минаю» намагалися підкупити за 5 тисяч доларів. Під час перенесеного матчу 16-го туру Української Прем'єр-ліги між «Минай» і «Динамо», який відбувся у середу, 17 квітня, на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві, команда з столиці здобула перемогу з рахунком 3:1. Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією журналіста, гравці, яким пропонували «злити» матч київському «Динамо» – це Дмитро Нємчанінов та Євген Скиба. Їхні заяви вже кілька днів на розгляді у комітеті з етики та чесної гри УАФ. У своїх поясненнях вони вказують, що на них вийшла людина, яка представилась дослівно: «Сергій, який веде стріми з Мілевським» (очевидно мова йде про друга ексгравця «Динамо» Артема Мілевського Сергія Третьяка).

Це було одразу після матчу «Миная» з «Оболонню». Після нього закарпатці ще лишалися у столиці, адже за кілька днів на них тут же чекав перенесений матч із «Динамо». І от перед ним ця людина, яка назвалася Сергієм, окремо зустрілася з Нємчаніновим і Скибою. Приводом для розмови стала нібито пропозиція взяти участь в ефірі на Twitch. Але вже в ході самої бесіди кожному було запропоновано 5 тисяч доларів за програш «Динамо».

Зазначається, що обидва футболісти відмовились, хоча їх переконували, що з рештою гравців вже проведені розмови і всі погодились. Про ситуацію футболісти розповіли керівництву, у клубі провели розслідування і спільно вирішили звертатись до футбольного правосуддя – в УАФ, в комітет чесної гри.

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