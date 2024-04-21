Росіяни знову «взяли в полон» Буданова – нові фейки від пропагандистів

Пропаганда кремля для створення цієї брехні, як зазначають у SPRAVDI, використала технологію діп-фейк з обличчям очільника ГУР.

Джерело фото: gur.gov.ua

Російські пропагандисти вигадали черговий фейк про главу ГУР Кирила Буданова. Нібито він потрапив у полон до окупантів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

«Насправді, пропагандисти вже "брали у полон Буданова" - цей фейк вони тиражували ще у жовтні 2023 року», - йдеться в повідомленні.

Пропаганда кремля для створення цієї брехні, як зазначають у SPRAVDI, використала технологію діп-фейк з обличчям очільника Головного управління розвідки.

Нагадаємо, що на форумі Kyiv Stratcom Forum 2024 глава ГУР заявив, що найабсурдніший російський фейк був про те, що його у минулому році «вбили».

Раніше «Судово-юридична газета» попереджала, що багато харків'ян отримують повідомлення з інструкціями про те, як діяти на випадок евакуації. Також начебто від імені ДСНС людей просять «терміново покинути місто у термін до 22 квітня». Як зазначають у Харківській ОВА, ці повідомлення є нічим іншим, як черговою інформаційною ворожою атакою для поширення панічних настроїв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.