Тисячі канарців протестують в Іспанії проти масового туризму на островах

В Іспанії проходять екологічні протести, канарці закликають обмежити потік туристів.

Джерело фото: Reuters

Протести проти масового туризму відбулися на Канарських островах в Іспанії. Учасники мітингу закликали владу тимчасово обмежити потік туристів, який, на їхню думку, негативно впливає на місцеве населення та довкілля. Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники висловили незадоволення щодо буму короткострокової оренди житла та будівництва готелів, які призводять до зростання цін на житло для місцевих мешканців. Вони також вимагають змін у туристичній галузі, яка складає 35% ВВП архіпелагу Канарських островів.

Один з протестувальників наголосив, що це не проти туристів, але проти моделі туризму, яка, на його думку, не приносить переваг місцевому населенню та потребує змін.

Менші протести також відбулися в інших містах групи островів та інших містах Іспанії, організовані екологічними організаціями перед початком піку літнього сезону.

Екозахисники вважають, що необхідно тимчасово обмежити кількість туристів, щоб зменшити негативний вплив на довкілля та інфраструктуру островів. Президент Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що регіон пишається своїм статусом провідного іспанського туристичного напрямку, але визнав необхідність посилення контролю через постійний ріст туристичного сектору.

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