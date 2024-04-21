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Під Києвом на залізниці під час ремонтних робіт виявили 120-мм снаряд до САУ

17:13, 21 квітня 2024
Працівники Укрзалізниці побачили предмет, схожий на вибухонебезпечний, та викликали піротехнічну службу.
Під Києвом на залізниці під час ремонтних робіт виявили 120-мм снаряд до САУ
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В Ірпені Київської області під час проведення ремонтних робіт на залізничній колії виявили 120-мм артилерійський снаряд до САУ без підривника. Щоб вилучити небезпечну знахідку, на місце викликали саперів.

Про це повідомили в пресслужбі КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради.

В комунальній службі зазначили, що під час ремонтних робот на ділянці залізниці, яка проходить через місто Ірпінь, працівники Укрзалізниці побачили предмет, схожий на вибухонебезпечний, та викликали піротехнічну службу.

«Як виявилося, під час очистки щебеневого баласту колій вигрібний пристрій крім щебеню затягнув нездетонувавший 120-мм артилерійський снаряд до САУ «Нона» без підривника. Наші сапери оперативно прибули на місце, обмежили доступ цивільних осіб, вилучили снаряд і передали його представникам Нацполіції під охорону та подальше знешкодження», - повідомили там.

Також додатково спеціалісти провели обстеження території поряд на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

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