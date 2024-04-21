Под Киевом на железной дороге во время ремонтных работ обнаружили 120-мм снаряд к САУ

Работники Укрзализныци увидели предмет, похожий на взрывоопасный, и вызвали пиротехническую службу.

В Ирпене Киевской области во время проведения ремонтных работ на железнодорожном пути обнаружили 120-мм артиллерийский снаряд к САУ без взрывателя. Чтобы изъять опасную находку, на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Муниципальная стража» Ирпенского городского совета.

В коммунальной службе отметили, что во время ремонтных робот на участке железной дороги, проходящей через город Ирпень, работники Укрзализныци увидели предмет, похожий на взрывоопасный, и вызвали пиротехническую службу.

«Как оказалось, во время очистки щебеночного балласта путей выгребное устройство помимо щебня затянуло несдетонировавший 120-мм артиллерийский снаряд к САУ «Нона» без взрывателя. Наши саперы оперативно прибыли на место, ограничили доступ гражданских лиц, изъяли снаряд и передали его представителям Нацполиции под охрану и последующее обезвреживание», – сообщили там.

Также дополнительно специалисты провели обследование территории рядом с наличием других взрывоопасных предметов.

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