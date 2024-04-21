Четвероногий кинолог нашел в автомобиле закарпатца тайники с сигаретами

Злоумышленник спрятал контрабанду в сиденье и пол автомобиля.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

На границе с Румынией в Закарпатской области во время проведения таможенного контроля четвероногая помощница кинолога Дана обнаружила недобросовестного жителя Закарпатья, который пытался контрабандно вывезти табачные изделия за границу. Мужчина, 45-летний временно безработный, установил в своем автомобиле несколько хранилищ. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Однако исключительное обоняние кинолога Даны помогло таможенникам быстро обнаружить спрятанные сигареты. После демонтажа сидений и пола автомобиля удалось извлечь почти четыре сотни пачек сигарет торговой марки "Compliment Blue", которые были замаскированы в полостях порогов и скрыты с помощью веревки.

По факту нарушения составлен протокол по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Транспортное средство, в котором были обнаружены контрабандные товары, вместе с сигаретами, изъято и оценено почти в 200 тысяч гривен. Кроме того, Бюро экономической безопасности также получило сообщение об этом случае, поскольку сигареты были обнаружены без марок акцизного сбора Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.