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Минцифры разработало технические требования для системы «еАкциз»

16:34, 21 апреля 2024
Опубликованы технические требования по функционированию системы еАкциз.
Минцифры разработало технические требования для системы «еАкциз»
Источник фото: коллаж 24 Канала
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Министерство цифровой трансформации разработало технические требования по созданию системы обращения алкогольных и табачных изделий.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«Активно работаем над внедрением "еАкцизу". Разработали и опубликовали технические требования для создания системы обращения алкогольных и табачных изделий. Там украинцы могут ознакомиться с функционалом будущей системы и механизмом расчетов акцизного налога», – сообщили в Минцифры.

Также там отмечают, что еАкциз должен помочь бизнесу защитить свой товар от фальсификации, существенно упростить процедуру получения акцизных марок без лишних визитов в налоговую и бумажную волокиту.

Детальнее о требованиях можно узнать здесь.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Минфине объяснили, чем обусловлено повышение ставок акцизного налога на топливо

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