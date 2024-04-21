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Мінцифри розробило технічні вимоги для системи «еАкцизу»

16:34, 21 квітня 2024
Опубліковано технічні вимоги щодо функціонування системи еАкциз.
Мінцифри розробило технічні вимоги для системи «еАкцизу»
Джерело фото: колаж 24 Канала
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Міністерство цифрової трансформації розробило технічні вимоги для створення системи обігу алкогольних і тютюнових виробів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Активно працюємо над упровадженням "еАкцизу". Розробили та опублікували технічні вимоги для створення системи обігу алкогольних і тютюнових виробів. Там українці можуть ознайомитися із функціоналом майбутньої системи та механізмом розрахунків акцизного податку», – повідомили в Мінцифри.

Також там зазначають, що еАкциз має допомогти бізнесу захистити свій товар від фальсифікації, суттєво спростити процедуру отримання акцизних марок без зайвих візитів до податкової та паперової тяганини.

Детальніше про вимоги можна дізнатися тут.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Мінфіні пояснили, чим обумовлене підвищення ставок акцизного податку на пальне.

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