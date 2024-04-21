Помер колишній прем'єр-міністр Литви Ґядімінас Кіркілас

Політик та колишній прем'єр-міністр Литви Ґядімінас Кіркілас помер у віці 73 років.

Джерело фото: Seimas

У віці 73 років помер колишній прем'єр-міністр країни Ґядімінас Кіркілас. Інформацію про його смерть офіційно підтвердив речник департаменту поліції Литви Рамунас Матоніс.

Тіло політика знайшли у його власному будинку у суботу, 20 квітня. За даними LRT, немає ознак насильства.

Президент Литовської Республіки Ґядімінас Кіркілас висловив щирі співчуття у зв'язку зі смертю Кіркіліса, підкресливши його великий внесок у політичне життя країни.

«Ґядімінас Кіркілас був мудрим, чесним, західномислячим політиком, який невтомно працював на користь Литви. Період його перебування на посаді прем'єр-міністра в перші роки членства в ЄС і НАТО був важливим випробуванням західної орієнтації, яке ми пройшли», - зауважив він.

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