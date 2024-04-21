Практика судів
  1. У світі

Помер колишній прем'єр-міністр Литви Ґядімінас Кіркілас

14:29, 21 квітня 2024
Політик та колишній прем'єр-міністр Литви Ґядімінас Кіркілас помер у віці 73 років.
Помер колишній прем'єр-міністр Литви Ґядімінас Кіркілас
Джерело фото: Seimas
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У віці 73 років помер колишній прем'єр-міністр країни Ґядімінас Кіркілас. Інформацію про його смерть офіційно підтвердив речник департаменту поліції Литви Рамунас Матоніс.

Тіло політика знайшли у його власному будинку у суботу, 20 квітня. За даними LRT, немає ознак насильства.

Президент Литовської Республіки Ґядімінас Кіркілас висловив щирі співчуття у зв'язку зі смертю Кіркіліса, підкресливши його великий внесок у політичне життя країни.

«Ґядімінас Кіркілас був мудрим, чесним, західномислячим політиком, який невтомно працював на користь Литви. Період його перебування на посаді прем'єр-міністра в перші роки членства в ЄС і НАТО був важливим випробуванням західної орієнтації, яке ми пройшли», - зауважив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дії громадянина з систематичного продажу нерухомості можна кваліфікувати як підприємницьку діяльність, навіть якщо в договорах не вказано його статус як підприємця – Верховний Суд

Під категорію підприємницької діяльності підпадає діяльність фізичної особи, яка не зареєстрована суб'єктом підприємництва, але займається такою діяльністю безпосередньо самостійно, систематично і на власний ризик, зазначив Верховний Суд.

Поняття «вчинення злочину з використанням умов воєнного стану» не має жодного стосунку до поняття «вчинення злочину в умовах воєнного стану» — Верховний Суд

Верховний Суд звернув увагу судів, що не слід плутати поняття «вчинення злочину з використанням умов воєнного стану» визначене п. 11 ст. 67 КК обставиною, яка обтяжує покарання, з поняттям «вчинення злочину в умовах воєнного стану», що є кваліфікуючою ознакою.

До закону про оперативно-розшукову діяльність внесуть зміни щодо повноважень САП з нагляду

Проблема полягає у тому, що після ліквідації Генпрокурором за поданням керівника САП Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу Офісу Генпрокурора норма статті 14 Закону про ОРД стосовно нагляду за додержанням законів не буде поширюватися на прокурорів САП.

Голову Агентства відновлення та інфраструктури відбиратиме конкурсна комісія із донорами, а оплату праці визначать окремо – Мустафа Найєм розповів про плани реформ

Голова Держагентства розвитку інфраструктури Мустафа Найєм анонсував трансформацію Агентства, що полягає зокрема у створенні спеціальної конкурсної процедури відбору голови із можливістю залучення представників донорів та спеціальні механізми оплати праці працівників Агентства.

Мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування на рівні не менше мінімальної зарплати необхідно закріпити в законі – НАДС

Рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюють премії, пропонується обов’язково оприлюднювати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді