Умер бывший премьер-министр Литвы Гядиминас Киркилас

Политик и бывший премьер-министр Литвы Гядиминас Киркилас умер в возрасте 73 лет.

Источник фото: Seimas

В возрасте 73 лет умер бывший премьер-министр страны Гядиминас Киркилас. Информацию о его смерти официально подтвердил представитель департамента полиции Литвы Рамунас Матонис.

Тело политика нашли в его собственном доме в субботу, 20 апреля. По данным LRT, нет признаков насилия.

Президент Литовской Республики Гядиминас Киркилас выразил искренние соболезнования в связи со смертью Киркилиса, подчеркнув его большой вклад в политическую жизнь страны.

"Гядиминас Киркилас был мудрым, честным, западномыслящим политиком, который неутомимо работал на пользу Литвы. Период его пребывания на посту премьер-министра в первые годы членства в ЕС и НАТО был важным испытанием западной ориентации, которое мы прошли", - отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.