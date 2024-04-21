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Для украинцев без военно-учетного документа будут недоступны некоторые виды админуслуг, - Денис Малюска

14:11, 21 апреля 2024
Кабмин готовит новые ограничения для людей, которые не обновят военно-учетные данные.
Для украинцев без военно-учетного документа будут недоступны некоторые виды админуслуг, - Денис Малюска
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В Кабинете министров работают над новыми изменениями в постановления, предусматривающие предоставление отдельных административных услуг только при наличии военно-учетного документа. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

«У меня нет сомнений в том, что правительство обеспечит стимулирование сомневающихся в необходимости выполнения своих обязанностей... сейчас разные министерства нарабатывают изменения в постановления Кабмина, которые установят условие предоставления отдельных административных услуг при наличии военно-учетного документа», — отметил Малюська.

По его словам, государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех, и чтобы все его выполняли.

«И чтобы те, кто добровольно и активно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хотел. Правила одинаковы для всех, и мы обеспечим их выполнение», — добавил он.

Министр отметил, что структура ТЦК и вообще ВСУ уже давно готовится, чтобы справиться с большим потоком военнообязанных.

«Как член правительства могу сказать, что внимание премьер-министра лично на этом сосредоточено уже многие месяцы, и оно неоднократно давало поручение Минобороны обеспечить работу ТЦК 24\7, которая, как я понимаю, выполняется. Поэтому у меня нет сомнений, что работа будет обеспечена должным образом», — добавил он.

Ранее Денис Малюска отметил, что в Украине сформируют отдельные военные подразделения для осужденных.

Также мы писали, в чем отличие требования ТЦК и повестки по новому закону о мобилизации.

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